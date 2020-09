Kubus van graffiti in het Boelenspark

De graffitikunstenaars, die ook de oude sporthal De Seinpaal aan de Wester Ven voorzien hebben van fraaie voorstellingen, hebben hun creativiteit afgelopen weekend ook geëtaleerd in het laagste deel van het Boelenspark (bij de ijsbaan).

Hier is naast het wandelpad een grote rioolput heel mooi met de verfspuit onder handen genomen, zodat er nu een kubus is te zien. Het is geen speelattribuut voor de kinderen, maar een waar kunstobject geworden. De fel gekleurde grote kubus valt in ieder geval goed op.