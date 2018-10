Kunst Kijken in Volendam op zeven locaties

Zaterdagmorgen om 10.00 uur was de opening van Kunst Kijken in Volendam in PX. Hierbij waren toespraken van Evert Karregat, voorzitter van het CBW, Ed Guijt en wethouder Vincent Tuijp, die de opening verrichtte met het verwijderen van een doek, waar niks onder zat.

Het thema van de expositie is “Cultureel erfgoed” in de PX.

Er nemen een 45-tal kunstenaars aan deel. In PX is alles compact op één locatie te bewonderen. De bezoekers kunnen er ook een stem uitbrengen op het mooiste kunstwerk dat de kunstenaars rond het thema inbrachten. Naast PX, is er kunst te zien in De Groene, Visafslag, de Boortoren, Hotel Spaander, Volendams Museum en Topsy. Zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur is “Kunst Kijken” gratis te bezoeken. Een aanrader!