Kurk & Stroek schenken 1250 euro aan CarMar

Donderdagmiddag kon Jan Tol (Nonnie) van Stichting CarMar een cheque ter waarde van 1250 in ontvangst nemen uit handen van Jan Tol (Kurk) en Johan Stroek (van Kurk & Stroek Schilders & Onderhoud).

De overhandiging vond plaats in hun bedrijfspand aan de Nijverheidstraat te Edam. “Wij willen graag een bijdrage geven aan dit goede doel om een thuis voor jong-gehandicapten te realiseren in Volendam. Het is ook voor het eigen dorp”, vertelden Jan en Johan. De geste werd bijzonder op prijs gesteld. Maandagmiddag 3 december zal de eerste paal geslagen worden voor het (t)huis van CarMar in De Broeckgouw.