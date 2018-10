Laad- en losplaats Opperdam nu van stelconplaten

Vorig jaar is het plein van het Don Bosco College, na de uitbreiding van de school met extra lokalen en een nieuwe fietsenstalling, opgehoogd en opnieuw betegeld. Over dit plein komt men ook bij de laad- en losplaats van sporthal Opperdam. Tijdens de grote evenementen die hier vorig jaar plaatsvonden, het Sportgala van FC Volendam & handbal KRAS/Volendam en de Sinterklaasshow, werden de decorstukken voor de podiums en aankleding van de zaal met heftrucks en vrachtwagens aangevoerd. Door dit zware materieel kwamen de tegels schots en scheef te liggen. De schade aan het plein werd hierna weer opgeknapt. Maar in november en december vinden wéér het Sportgala en de Sinterklaasshows plaats.