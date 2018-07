Laatste dag van de Vierdaagse van Nijmegen

Vrijdag was de laatste dag van de Vierdaagse van Nijmegen. Het was op deze Dag van Cuijk warm, rond de 28 graden en windstil. Langs het parkoers zaten honderdduizenden mensen om de lopers aan te moedigen.

Zo was er nauwelijks doorheen te komen in Cuijk. Daar werd de Maas overgestoken via een door de militairen aangelegde pontonbrug. Dat is elk jaar weer een prachtig gezicht. Via Mook en Malden wordt vervolgens gelopen richting Nijmegen. Op de Via Gladiola was het megadruk. Er volgde voor de lopers nog een rondje langs de tribunes en daarna konden de Vierdaagsekruisjes opgehaald worden. Dick Veerman (van Pietje) was met 78 jaar de oudste Volendamse deelnemers. Er waren vier uitvallers uit ons dorp en zo’n 60 wandelaars hebben de eindstreep gehaald.