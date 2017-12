Laatste hand wordt gelegd aan inrichting van Fuego

Brasserie Cathrien (voorheen Van Diepen) aan de Haven herkent men niet meer terug. Een nieuw concept wordt in het restaurant ingevoerd en dit wordt nu Fuego Bar & Grill. Het interieur van de zaak heeft een totale metamorfose ondergaan.

Woensdag 20 december opent Fuego Bar & Grill haar deuren voor het publiek. Aan de inrichting wordt nu de laatste hand gelegd. De naam Fuego is Spaanstalig en betekent ‘Vuur’ in het Nederlands. Hierin zit de link met vlees, houtskool, robuustheid en passie.

De uitstraling is warm, robuust en modern tegelijk. Het komt er prachtig uit te zien. Nog één weekje geduld en dan is Volendam weer een toprestaurant rijker.