Ladies Event trok twee avonden veel publiek

Woensdag- en donderdagavond vond in de winkels van de Oude Kom het Ladies Event plaats. De eerste jaren was deze avondverkoop, speciaal voor de dames, alleen op de Edammerweg, Meerzijde en de Stationsstraat. Nu waren ook de winkels in de Zeestraat en op het Dril geopend. Zo kon er winkelend een rondje gelopen worden.

Woensdag om 18.15 uur ging de Ladies Event van start en het was meteen druk in vele winkels. Hier werden drankjes en hapjes uitgedeeld en er waren speciale aanbiedingen. Dames liepen met tassen en goodiebags te sjouwen. Het Event is nu over twee dagen verspreid.

Ook op donderdag trokken de ruim 20 winkels in de Oude Kom veel kooplustige dames aan. Het was een geslaagd en sfeervol evenement.