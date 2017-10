Ladies Event van de Palingprofs in de Jozef

Na het grote succes van het Palingprofs Ladies Event van vorig jaar was het donderdag weer tijd voor een ontmoeting met de ondernemende vrouwen van de Palingprofs uit Edam-Volendam. Zowel zelfstandige onderneemsters als ondernemende dames in loondienst waren van harte welkom op deze avond.

In de Jozef waren zo’n 50 dames present. Na de koffie/thee was er om 20.00 uur een toneelworkshop Deze werd verzorgd door Stella de Haas en Astrid Waernes van ‘Open Your Eyez’ (Theatergroep Purple).

De workshop “Expressie en Energie” met diverse rollenpatronen nam een uurtje in beslag en daarna konden de dames onder het genot van een drankje en hapje nog bijpraten en netwerken.