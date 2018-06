Lantaarnpaal dubbel geknakt

Vermoedelijk donderdagavond of nacht is op de Julianaweg, ter hoogte van het Gouwtje en de T-splitsing met de Dijkgraaf de Ruiterlaan, een lantaarnpaal geraakt door een auto of vrachtwagen.

De lantaarnpaal is door de aanrijding dubbel geknakt en lag deels kapot op de vluchtheuvel. Rood/witte linten zijn aan de omgevallen lantaarnpaal bevestigd, zodat de automobilisten op deze drukke doorgaande weg erop geattendeerd werden. In de loop van vrijdag is de kapot gereden straatverlichting verwijderd om verdere ongelukken te voorkomen.