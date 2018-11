Ledenvergadering van Vereniging Huurders Volendam goed bezocht

In PX vond dinsdagavond de tweede Algemene Ledenvergadering plaats van de Vereniging Huurders Volendam. De VHV behartigt de belangen van de huurders (en de toekomstige huurders) van De Vooruitgang. In 2015 is de VHV opgezet.

Voorzitter Harry Hulskemper was verheugd dat veel leden naar deze vergadering waren gekomen. Het bestuur moest op zoek naar een nieuwe penningmeester, en die is gevonden in de persoon van Jaap Veerman (Sik). Tijdens de vergadering werd Jaap officieel benoemd en met unanieme stemming door de leden aangenomen. Na enkele mededelingen kon Harry Hulskemper vier sprekers aankondigen.