Leerlingen DBC organiseren spellen voor ouderen

Twee groepen leerlingen uit 3 vmbo basis kader van het DBC hebben een oud- en nieuw Hollandse spellenmiddag georganiseerd in de PX en de Singel. In de PX zaten verschillende groepen te schilderen, koffie te drinken en te klaverjassen.

De leerlingen hadden verschillende spellen voorbereid en hebben vervolgens leuk met de mensen uit die verschillende groepen die wilden meedoen, gespeeld. Na de losse spellen was het tijd voor de bingo, waarvoor een aantal leerlingen leuke prijzen had geregeld.

Ook in Edam was het een groot succes. In de Singel hadden de leerlingen allerlei oude, maar ook nieuwere spellen klaargezet. Gezamenlijk met de ouderen werd er een beginspel gedaan waarbij geen ja, maar ook geen nee mocht worden gezegd. Dit zorgde zo nu en dan voor veel hilariteit.