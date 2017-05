Leerlingen hielden hun spreekbeurt in Volendams Museum



Rosa Sier en Yara Blom, die in groep 8 van de Springplank zitten, hadden als onderwerp voor hun spreekbeurt “Oud-Volendam” gekozen. Meestal worden de spreekbeurten voor de klas gehouden met behulp van een powerpoint-presentatie op het digitale schoolbord.

Rosa en Yara hadden ervoor gekozen om hun spreekbeurt op locatie te gaan houden. Geen van de leerlingen en ook meester Crelis Tuip wist niet waar deze plaats zou vinden. Het bleek in het Volendams Museum te zijn. De jongedames hadden alles zelf geregeld met de beheerder.

Prachtig aangekleed in de Volendammer klederdracht vond de spreekbeurt van Rosa Sier en Yara Blom vrijdagmiddag plaats in het museum. Over de klederdracht en de Volendammer cultuur werd verteld.