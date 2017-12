Les “Online Masters” voor groep 8 van de Spinmolen

De digitalisering van de samenleving brengt enorme kansen met zich mee. Om deze te kunnen grijpen hebben jongeren digitale vaardigheden nodig. Daarom lanceerde VodafoneZiggo tijdens de nationale Week van de Mediawijsheid (van 17 tot 24 november) het interactieve lesprogramma Online Masters.

Vier onderwerpen staan centraal: de digitale wereld, creatief en vaardig online, veilig online en bewust online. Als enige school in Volendam, werden deze lessen gegeven aan groep 8 van de Spinmolen.

Gerrie Veerman gaf uitleg over robotica programmeren en voornamelijk over online pesten. Zo kon hij aan de jongens en meiden meer laten zien van de digitale wereld en het creatief gebruik.