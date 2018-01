Lessen in valpreventie

Door de gemeente werden aan senioren, die nog zelfstandig wonen, vijf lessen valpreventie aangeboden. Deze gingen op 11 januari van start in PX en worden gegeven voor Marian Mühren, die al vele jaren lessen in ‘werken aan je fitheid/meer bewegen voor ouderen’ geeft.

Deze vijf lessen in valpreventie werden gratis door de gemeente aangeboden. De meeste valpartijen komen voor, in en om het huis. Dat kan gebeuren door een gladde tegel, een drempel, een los kleedje, het missen van een traptrede, of duizeligheid, vermoeidheid, haastige spoed. Bewegen is belangrijk voor de senioren. De lessen van Marian Mühren richten zich vooral op het verbeteren van het evenwichtsgevoel en kracht in de armen en benen. De training is bedoeld om angst om te vallen te verminderen, zodat men zich zekerder en meer ontspannen voelt bij dagelijkse handelingen. Voor informatie over de lessen in valpreventie kan men bellen naar het CBW, tel. 363328.