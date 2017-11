Lex Keizer en Jan Molenaar mascottes van FC Volendam

Vrijdagavond had FC Volendam twee mascottes tijdens de wedstrijd tegen FC Emmen. De twee vrienden Lex Keizer (Boezelgracht 90) en Jan Molenaar (Boezelgracht 86), gingen samen met hun vaders naar de wedstrijd.

Lex (de 10-jarige zoon van Henry en Angelique Keizer) en Jan (de 9-jarige zoon van Jan en Tiny Molenaar) trapten vooraf aan de wedstrijd een balletje mee met de wisselspelers en liepen samen met arbiter Van Herk het veld op.

Na afloop van de met 2-3 verloren wedstrijd huldigden de mascottes de ‘Man of the Match’ Erik Schouten, die een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een kadobon van Café De Dijk kreeg aangeboden. Lex Keizer voetbalt bij de RKAV in het team JO11-5 en Jan Molenaar in JO10-4. Ze zijn heel eensgezind, want Nick Runderkamp is hun favoriete speler van FC Volendam en beide vinden Messi de beste voetballer van de wereld.