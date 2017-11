Loting voor het Slobbelandkamp in PX

In de 3e week van de bouwvak wordt weer het Slobbelandkamp gehouden. Voor de kinderen van de groepen 5 is dit jaarlijks een geweldige kampweek. De animo ervoor is erg groot. Ook nu waren er 254 inschrijvingen en er is plaats voor 180 à 190 jongens en meisjes.

In PX vond zaterdag de loting plaats. Om klokslag 11.00 uur werd deze geopend door Leon Smit. Eerst werd uitleg gegeven over het verloop van de loting en daarna kon Lou Snoek het eerste lot trekken. De vriendinnen van de groep Poca Hontas werden als eerste uitgeloot.

Voor zo’n 70 kinderen was het zaterdag een grote teleurstelling dat ze niet ingeloot werden. Het Slobbelandkamp start op maandag 20 en eindigt vrijdag 24 augustus om 9 uur met warme flippen met suiker.