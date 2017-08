Lynn Peters de ‘Baby van de Maand’

Uit de geboortekaartjes die in juli gedrukt zijn bij Drukkerij Nivo werd het kaartje getrokken van Lynn Peters, die daarmee de ‘Baby van de Maand’ is geworden. De ouders zijn René en Thaila Peters en haar zus en broer heten Fenna & Sem. De familie Peters woont op de Doggersbank 5 (in de Broeckgouw).