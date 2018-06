Marcel Spekkels 25 jaar tegelzetter bij Evert Sier (Kakke)

Vrijdagavond werd een jubilaris in de bloemetjes gezet van tegelzetbedrijf Evert Sier (Kakke). Evert en Nico Sier boden Marcel Spekkels en zijn echtgenote een diner aan in Restaurant Van den Hogen aan de Haven.

Al een kwart eeuw is Marcel bij het tegelzetbedrijf werkzaam, waar hij heel afwisselend werk heeft. Evert en Nico Sier hopen dat de jubilaris nog vele jaren in het bedrijf werkzaam zal zijn, want het is een echte vakman. Marcel Spekkels vindt het tegelzetten een mooi vak. “Het is afwisselend en mooi werk. Als je bijvoorbeeld klaar bent met het betegelen van een badkamer dan zie je ook het resultaat. Dat geeft je dan ’s avonds een voldaan gevoel als het er netjes uitziet”, vertelde de jubilaris. Onder het genot van een hapje en drankje en een heerlijk diner werd het zilveren tegelzetjubileum zo gevierd bij tegelzetbedrijf Evert Sier.