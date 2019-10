Marga Koning wint speciale DE-fiets bij DEEN

In alle DEEN-winkels werd een actie gehouden in samenwerking met Douwe Egberts koffie. Bij de aankoop van DE-producten konden de klanten een bon invullen en kans maken op het winnen van een fiets. Er werden in totaal 15 Batavus-DE-fietsen verloot.

Eén van de prijswinnaars was in Volendam, namelijk bij DEEN Supermarkt in het Havenhof. Marga Koning kon woensdag de Batavus-fiets, die speciaal voor DE gemaakt is, ophalen bij Ton Koning Tweewielers.

De fiets werd overhandigd door Jan Bond en Dave van Beek, bedrijfsleider van DEEN Havenhof, had voor de winnares nog een mooie bos bloemen meegenomen. Dolblij fietste Marga Koning met haar gewonnen rode DE-fiets naar huis.