Mariavleugel bij Sint Nicolaashof gesloopt

De Mariavleugel, die zo’n 5 jaar als tijdelijke huisvesting dienst heeft gedaan voor de bewoners van het Sint Nicolaashof en Gouwzee, is onder de sloophamers verdwenen. De gestapelde woonunits werden met een grote hijskraan van hun plaats gehesen en op de laadbak van een vrachtwagen gezet en afgevoerd.

Dinsdag na kermis is hiermee begonnen en in één week tijd was de Mariavleugel weg. Alleen de betonnen fundering ligt er nu nog. De senioren die in de Mariavleugel woonden, zijn verhuisd naar Gouwzee.

Dit verzorgingshuis is afgelopen jaar helemaal vernieuwd en uitgebreid. Daarmee is de verbouwing en nieuwbouw afgerond. Op de vrijgekomen plaats wil de Zorgcirkel een mooie tuin aanleggen.