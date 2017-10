Mastermate/Divema Avond4daagse heeft weer mee

Deze week wordt alweer de 7e Mastermate/Divema avondvierdaagse gelopen. De organisatie is zoals gewoonlijk in handen van ’n Loopie en De Sportkoepel en precies 124 wandelaars hadden zich aangemeld voor de 5 of 10 kilometerloop.

Om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen deze prachtige vierdaagse te kunnen lopen, is de inschrijving gesteld van 15.30 tot 18.30 uur en de start is vanuit het Kras Stadion.

Met tot nu toe alle dagen prachtig weer liepen de wandelaars de verschillende routes m.n. in Volendam en Edam en een ieder ontvangt na afloop het officiele Avond4daagse kruisje en bovendien zijn er leuke prijzen te winnen op het startnummer.