Mats Veerman winnaar Volendam Darts T53 Toernooi

Elk jaar wordt door Volendam Darts een groot toernooi gehouden. Steeds vindt dit op andere locaties plaats. Zo werden in het verleden o.a. dartstoernooi gehouden in “De Schemerpit”, PX, Bar ’t Winkeltje en ’t Gat van Nederland.

Afgelopen zaterdag stonden de dartsborden opgesteld in de Molenzaal van Bowling “De Zedde” aan de Heideweg. Dit keer was het een T53-toernooi en er namen 29 darters aan deel. De organisatie en wedstrijdleiding was weer in vertrouwde handen van Johan de Wit. Om 13.30 uur was de inschrijving en het darten ging om 14.00 uur van start.

De uitslag van het T53 Toernooi 2018 in Bowling- en Partycentrum de Zedde was: 1. Mats Veerman, 2. Theo Balbo, 3. Hans Steinmetz en Roy Klouwer.