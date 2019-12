Mats Veerman wint Darts Volendam Matchplay 2019

In Pop- en Cultuurhuis PX vond zaterdag het Dartstoernooi Volendam Matchplay 2019 plaats. Er waren 37 deelnemers en de wedstrijdleiding was in handen van Johan de Wit. Om 13.00 uur ging de wedstrijd van start in de grote zaal, waar op een vijftiental dartsborden tegelijk gespeeld werd.

De uitslag was: 1. Mats Veerman, 2. Mark Veerman, 3. Joop van Baalen, 3. Kees Moos.

Het volgende toernooi van Volendam Darts vindt plaats op zaterdag 4 januari 2020, eveneens in Pop- en Cultuurhuis PX; de Tom Kakes Cup, het Volendammer Dartkampioenschap 2020. Voorinschrijven via Fietsservice Koning (Julianaweg 98).