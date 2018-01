Meer dan 100 aanmeldingen voor 30 huurappartementen

Een spannende avond vond woensdag plaats in Pop- en Cultuurhuis PX. Op deze avond konden 30 personen die ingeschreven staan bij Stichting Woningbeheer De Vooruitgang hun keuze bepalen voor een huurappartement.

Meer dan 100 aanmeldingen had De Vooruitgang ontvangen voor de huurwoningen in de Broeckgouw, nabij basisschool de Blokwhere. Op basis van de criteria waren de kandidaten geselecteerd. En deze avond konden de woningzoekenden hun keuze bepalen. Dit gebeurde op volgorde van toewijzing.

Uitleg werd gegeven door Claudia Schilder-Mol (Coördinator Wonen). Van “De Vooruitgang” waren verder present directeur Fred de Boer, Bernard Eeltink, Jeanine Schilder en Sandra Steur. De 30 beschikbare appartementen werden snel verdeeld. De toewijzingsavond in PX werd druk bezocht.