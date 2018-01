Meer dan 60 Nederlandse Kampioenen uit Edam-Volendam gehuldigd

In de kantine van RKAV Volendam vond vrijdagavond de huldiging plaats van de Nederlandse, Europese en Wereldkampioenen 2017 uit Edam-Volendam. De sporters werden in de bloemetjes gezet door burgemeester Lieke Sievers en wethouder Vincent Tuijp.

Er was een grote opkomst en de kantine zat bomvol toen om 19.00 uur de huldiging begon. Meer dan 60 kampioenen werden deze avond gehuldigd. De sporters die voor de eerste keer een Nederlandse titel hadden behaald, kregen naast een oorkonde en een bos bloemen een horloge als herinnering aangeboden van de gemeente. Tussen de huldigingen door was er een muzikaal intermezzo met zang van Lesley Steur en gitaarspel van Marco Koning. Er waren 29 heren, 8 dames en 9 teams die in 2017 NK-titels behaalden.