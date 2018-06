Meester Jaap Molenaar nu officieel met pensioen

Hoewel het schoolgebouw van De Zuidwester aan de Willem Tholenstraat al een jaar gesloten is, was er afgelopen vrijdag voor de laatste keer een feestelijk gebeuren in de mooi versierde aula. Hier werd namelijk het afscheid gevierd van de voormalig directeur van De Zuidwester, Jaap Molenaar.

Na de sluiting van de school is er in de Petrusschool een dependance van De Zuidwester. Meester Jaap gaat na 44 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, nu officieel met pensioen. Maar stilzitten is er nog een tijdje niet bij voor Jaap Molenaar, want hij vervangt momenteel de directeur van basisschool ’t Kofschip. Nog één keer ging meester Jaap met zijn vrouw Annet naar De Zuidwester, waar de rode loper was uitgerold en de leerlingen op het plein een erehaag vormden en “Jaap bedankt!” zongen. In de aula werden door alle groepen van de school liedjes gezongen om zo op feestelijke wijze afscheid van de directeur te nemen.