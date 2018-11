Meester Kees Tuipplein

Sinds donderdag heet het schoolplein van de Sint Jozefschool in de C.J. Conijnstraat het ‘Meester Kees Tuipplein’.

Aan de muur van de school is een naambord gehangen ter nagedachtenis aan de geliefde directeur, die op 20 augustus op 47-jarige leeftijd overleden is. Er hangt nu een officieel straatnamenbord bij het plein, dat onder leiding van directeur Kees Tuip vorig jaar een nieuwe indeling en inrichting heeft gekregen. Zo blijft meester Kees in de herinnering van de leerlingen en het onderwijsteam.