Megadrukte tijdens feestelijke opening van BodyResults

Michel Snoek en Nancy Keizer van BodyResults hadden zondagmiddag lamme handen van het handen schudden. Om 14.00 uur ging de feestelijke opening van start van de nieuwe sportschool van BodyResults aan de Christiaan van Abkoudestraat 2.

Er was een megadrukte tijdens de Open Dag die tot 18.00 uur duurde. Onder het genot van een drankje en hapje, kon men de derde locatie van BodyResults bewonderen. En iedereen was er diep van onder de indruk wat hier gerealiseerd is. Om 15.15 uur was de openingshandeling. Michel Snoek en Nancy Keizer spraken een dankwoord.

Het openingswoordje werd door Simon Keizer gedaan en na het aftellen werd door het team van BodyResults confetti in de bomvolle tot feestzaal omgetoverde garage gespoten, waarna een optreden van Tientje Los plaatsvond.