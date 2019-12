Megadrukte tijdens Sinterklaas-Kindermiddag in PX

Het was een schot in de roos van het Sint Nicolaas-comité om de jaarlijkse Sinterklaas-Kindermiddag in PX te vervroegen. In andere jaren begon dit om 13.00 uur. Nu was het zondag van 11.00 tot 14.00 uur.

Dit omdat veel kinderen van 0 tot 4 jaar ’s middags een dutje doen. De grote zaal van PX was weer prachtig mooi versierd in de Sintsfeer. Sint Nicolaas en twee Pieten zaten op het podium om de kinderen te ontvangen. Toen de deur open ging om 11.00 uur was het meteen al een drukte van belang.

Drie uur lang stond er een lange rij kinderen en ouders om de Sint te bezoeken. Honderden kinderhandjes werden door de Goedheiligman geschud en bij binnenkomst werden mopjes uitgedeeld. Ontelbare foto’s zijn gemaakt en filmpjes opgenomen. De kleuters konden een kadootje uitzoeken bij de Zwarte Pieten.