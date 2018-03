Mercuur Bouw Gymtoernooi succesvol verlopen

Voor de 38-ste keer vond zondagmorgen in sporthal Opperdam het Mercuur Bouw Turntoernooi plaats. Hier namen 130 recreanten van Turnvereniging St. Mauritius aan deel. Zij waren ingedeeld in 15 teams en in de hal was een parkoers met verschillende gymonderdelen uitgezet. Er was veel publiek aanwezig en de turnoefeningen van de recreanten werden door de jury beoordeeld.