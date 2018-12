Metsel- en timmerbedrijf komen in de Hyacintenstraat

Het pand aan de Hyacintenstraat, waarin voorheen de Technische Dienst van Garnalen- en Visgroothandel Klaas Puul gevestigd was, wordt momenteel helemaal verbouwd. Het is aangekocht door André Tol en zoon Roy van Metselbedrijf André Tol B.V. en Iwan Jonk en Berry Tuijp, die een timmerbedrijf hebben. Het pand wordt in tweeën gesplitst met vooraan kantoren en erachter werkplaatsen. Metselbedrijf André Tol B.V. gaat verhuizen vanuit de Nijverheidstraat in Edam naar Volendam. “Zo komen we in de gezellige Hyacintenstraat en het is lekker dichtbij”, wist André te vertellen.