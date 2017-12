Michel Tol 10-miljoenste bezoeker van De Waterdam

Maandag was er een mijlpaal in zwembad De Waterdam. De tien miljoenste betalende bezoeker passeerde die middag de kassa. Het was Michel Tol (Torenvalkstraat 25). Door manager Peter Klos en wethouder Vincent Tuijp werd de jubilariszwemmer gehuldigd.

Tijdens het baantjes zwemmen werd Michel Tol op z’n schouders getikt en gevraagd of hij uit het zwembad wilde komen. Hij kreeg een taart, bloemen, een certificaat voor 1 uur lang het gehele zwembad voor hem alleen (met 100 gasten om uit te nodigen) en ‘n 100-Badenkaart.

Met deze cadeaus, daar was Michel Tol best wel blij mee. Elke werkdag zwemt hij tussen de middagpauze 2,5 kilometer in De Waterdam.