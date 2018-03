Mikai Keizer en Jake Veerman de mascottes van FC Volendam

Afgelopen vrijdag waren er tijdens de wedstrijd FC Volendam-FC Eindhoven twéé mascottes. Dat waren Jake Veerman, die woont op de Spaanse Rijer 16 en zijn ouders zijn Marcel en Jenny Veerman; en Mikai Keizer, die woont op de Mercuriuslaan 13 en zijn ouders zijn Evert en Marian Keizer. Beide mascottes zijn 11 jaar oud en voetballen in het team JO12-4 van de RKAV Volendam. Ondanks de gure kou in het Kras-stadion beleefden de mascottes een mooie voetbalavond. Ze zagen FC Volendam in de slotminuten met 3-2 winnen. Vooraf trapten de mascottes een balletje mee met de wisselspelers en samen met arbiter J. Vermeire (uit België) liepen ze het veld op.

Na afloop huldigden Jake en Mikai de ‘Man of the Match’ en dat was Gerry Vlak die een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk kreeg aangeboden. De favoriete speler van FC Volendam is voor beide mascottes keeper Hobie Verhulst. Jake vindt Messi de beste voetballer ter wereld en van Mikai is dat Ronaldo.