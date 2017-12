Mila Plat en Daan Kras mascottes FC Volendam

Twee mascottes waren er vrijdag tijdens de wedstrijd FC Volendam-FC Jong Utrecht. Daan Kras en Mila Plat (twee kleinkinderen van Jan en Ria Kras), mochten in het koude Kras-stadion als mascotte fungeren. Hun vaders waren in het stadion present.

Daan Kras (9 jaar) woont op de Karveel 2 en zijn ouders zijn Henk en Elles Kras. Mila Plat (10 jaar) woont op de Edammerweg 36 en haar ouders zijn Richard en Annemarie Plat.

Samen met scheidsrechter Gerrets liepen de twee mascottes het veld op waarbij Daan Kras de wedstrijdbal oppakte. Na de met 2-1 gewonnen partij werd door de mascottes de Man of the Match gehuldigd en dat was Nick Doodeman. Die kreeg een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een kadobon van Café De Dijk.