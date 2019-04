Milan Jonk mascotte van FC Volendam

De 6-jarige Milan Jonk, die woont op de Hendrik Averkamplaan in Volendam, was vrijdagavond de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen Jong PSV. Ook zijn ouders Werner en Thea Jonk en broers Damian en Jason waren in het Kras-stadion present. Ze beleefden een koude avond in het kille stadion, waar FC Volendam met 0-3 verloor.

Mascotte Milan Jonk trapte een balletje mee met de reservespelers, liep samen met arbiter Mulder het veld op, pakte de wedstrijdbal mee en hielp met de toss. Na afloop huldigde hij de ‘Man of the Match’ en dat was verdediger Marco Tol die een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk kreeg aangeboden. De favoriete speler van FC Volendam van de mascotte is Joey Veerman, die vrijdag inviel na lange tijd geblesseerd te zijn geweest. De beste voetballer ter wereld vindt Milan, Messi. Zelf voetbalt hij bij de RKAV in JO8-3.