Miniatuur draaimolen en reuzenrad museum in brand

Zaterdagmiddag om 13.57 uur moest de brandweer uitrukken naar het Volendams Museum in de Zeestraat. Een miniatuur draaimolen en reuzenrad zijn door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen.

Het brandje werd door medewerkers van het museum zelf geblust, zodat de brandweermannen niet de waterspuit ter hand hoefden te nemen. Met persluchtmaskers betrad de brandweer het museum om een inspectie uit te voeren en te onderzoeken of er nog een brandhaard was. De schade viel gelukkig mee.

Van de miniatuur-draaimolen bleef niet meer als een verkoold hoopje afval over en ook het reuzenrad had schade opgelopen. Verder was er wat rookschade in het museum. De ‘veroorzakers’ van de brand werden naar buiten gedragen en later afgevoerd.