Minister Van Engelshoven verrast Thomas Tol met Buma NL Lifetime Achievement Award

Vandaag heeft Thomas Tol uit handen van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Buma NL Lifetime Achievement Award mogen ontvangen. De Volendamse componist werd totaal verrast met de overhandiging door de Minister. Hij ontving de onderscheiding in het bijzijn van vrouw en zoon, die voor deze bijzondere uitreiking onder valse voorwendselen naar Den Haag waren gedirigeerd.

Thomas Tol ontvangt de Buma NL Lifetime Achievement Award voor zijn werk als componist. Tol heeft de afgelopen vier decennia een indrukwekkend en succesvol oeuvre opgebouwd en is daarmee van onschatbare waarde voor de Nederlandse muziekcultuur. Daarnaast is Thomas Tol de grondlegger van de zogeheten palingsound; het zo kenmerkende ‘Volendamse geluid’ waarmee onder andere BZN wereldberoemd zou worden.

Minister Van Engelshoven: “Zowel vóór als achter de schermen heeft Thomas Tol een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Nederlandstalige muziek. Hij is één van de grondleggers van een geluid dat tot ver buiten Volendam te horen is. Al jarenlang. De ‘palingsound’ en het levenslied zijn mede dankzij Tol een begrip, en bij heel veel Nederlanders populair. Ook bij mij, trouwens. Laatst zong ik nog mee met Hazes, tijdens een theaterfestival in Amsterdam.”

Thomas Tol wordt bekend als toetsenist van BZN. Faam verwerft hij als componist; zijn liedjes en melodieën zijn bekend en geliefd bij een groot publiek en worden gewaardeerd door jong en oud. Vanaf het begin van de jaren zeventig tot nu componeerde Tol meer dan 300 liedjes; tientallen hits en vele nummer-1 hits voor BZN, Tol & Tol, Annie Schilder en recent Jan Smit.

In de jaren zeventig en tachtig was Tol verantwoordelijk voor nagenoeg alle hits van BZN; hij componeerde in die periode meer dan twintig hits waarvan er achttien de Top 10 van de Nationale hitparade bereikten. Mon Amour en Pearlydumm haalden zelfs een nummer-1 notering.