Misschien kan donderdag op de ijsbaan geschaatst worden

Hoewel het de laatste dagen vooral ’s nachts flink heeft gevroren is de ijslaag op de schaatsbaan in het Boelenspark nog niet dik genoeg om erop te kunnen schaatsen. Dinsdagmorgen werd de ijsdikte door de ijsmeesters van IJsclub Volendam gemeten.

Cor van ’t Hoff en Kees Tol (Jits) hadden gehoopt dat de ijsbaan die nacht helemaal dichtgevroren zou zijn, maar de harde oostenwind speelde parten. Het ijs was enkele meters voor het ijsclubhome “De Scheve Schaats” nog maar 5 cm dik en even verderop 4 centimeter. Het kraakte behoorlijk toen de mannen zich op het ijs waagden. Ze moesten constateren dat er dinsdag en woensdag nog niet geschaatst kan worden. De ijsdikte moet minimaal 7 à 8 cm zijn. Dinsdagavond is er een laagje water over de ijslaag gespoten. Als de vorst doorzet kan er dan misschien donderdag en vrijdag geschaatst worden.