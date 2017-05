Moederdagtaarten maken in winkelcentrum De Stient



Een leuke Moederdagactie vond zaterdag van 10.00-14.00 uur plaats in de galerij van Winkelcentrum De Stient. Voor de shop van Brood- en Banketbakkerij Gutter was een stand ingericht. Hierop lagen allerlei kleurrijke zoetigheden waarmee de kinderen een taart konden versieren voor moederdag.

De Moederdagtaarten werden met veel slagroom bespoten en als ze klaar waren in een mooi versierd doosje gedaan. Gratis konden de kids de Moederdagtaart mee naar huis nemen. Zo hadden de kinderen een lekkere traktatie voor hun moeder. Er was veel animo voor.

Geregeld was het dringen geblazen om de versiertafel. En als het zoete decoratiemateriaal op was werd dit meteen weer aangevuld.