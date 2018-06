Mooi Tamboersconcert van twee corpsen in de Jozef

In de Sint Jozef vond zondagmiddag een gezamenlijk concert plaats van twee tamboerscorpsen. Ondanks het stralend mooie weer was er toch redelijk wat publiek op dit dubbelconcert afgekomen. De muziekliefhebbers konden genieten van fraaie tamboersmuziek. De opening was om 15.00 uur door het Tambourcorps Volendam onder leiding van dirigent Ton Terburg sr. Er stonden heel wat moeilijke werken op het repertoire, die door de Volendamse drumbandleden perfect werden vertolkt. Na elk stuk volgde er een welverdiend applaus. Het was een mooie opening van dit tamboersconcert.