Mooie beleving om met de E-choppers te rijden

Sinds vorige week zijn Tim Teffer en Saskia van Burk begonnen met hun nieuwe bedrijf “Volendam Rent & Event” aan de Haven 45 (in het pand van Zeilmakerij Schokker). Hier worden elektrische en gewone fietsen en E-choppers verhuurd.

Dagjesmensen, families en vrienden- en vriendinnengroepen kunnen deze per uur huren om een rit door onze mooie omgeving te maken. Met name het rondje Volendam, Katwoude, Monnickendam en Marken in combinatie met de Volendam Marken Express is populair. Het is een nieuwe toeristische attractie voor Volendam en haar omgeving. Meteen al gingen veel dagjesmensen, maar ook veel mensen uit de naaste omgeving, met de E-choppers en E-bikes de omgeving verkennen. Tim en Saskia hebben er genoeg van op voorraad staan, maar als er met een groep gereden wil worden is het raadzaam om vooraf te reserveren, via tel. 0299-396980 of www.volendamrentandevent.nl.

Sijmen Wikkel Hoeveel geld zou de Nivo krijgen van Tours & Tickets* voor dit "nieuwsbericht"? Bah! We hebben zeker nog niet genoeg last van die kuddetoeristen? * want daar is dit bedrijf gewoon van