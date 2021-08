Mühren: ‘Moeten met meer durf spelen’

,,Zo’n goal geeft je een boost, maar… je wint niet”, bleek dat het ontevreden gevoel bij Robert Mühren overheerste na afloop van het duel met Excelsior. ,,Als je niet met durf speelt, trek je zo’n wedstrijd ook niet over de streep.”

Door Eddy Veerman

Hij wees, hij schreeuwde, maar opnieuw werd de spits veel te weinig gezocht in de eerste helft. ,,In de tweede helft kwam Boy er in, die speelde mij drie keer in en dat gebeurt er wat. Ik snap het niet, als de lijn open ligt, speel me gewoon in. Bij de andere jongens is het kennelijk de onervarenheid. Vlak voor mijn doelpunt zag je dat Calvin wel durfde en toen viel de goal.”

,,Excelsior loerde op de counter. We hadden het veel beter moeten uitspelen. Je ziet het aan de rest van de competitie, er steekt nog geen ploeg echt bovenuit. Er liggen kansen. Als straks Gaetano ook wedstrijdfit is, krijgen we meer voetbal.”

,,We misten lef en overtuiging. Wees geduldig, maar durf te voetballen, we speelden in de eerste helft nota bene naar onze eigen supporters toe”, zag ook trainer Wim Jonk dat teveel spelers ondermaats speelden. ,,Het is bij een aantal jongens te breekbaar. Toch krijg je voor rust en ook na rust – de kans van Ibrahim el Kadiri – enkele momenten dat je kan toeslaan, waardoor je Excelsior uit hun verdedigende positie kunt halen, maar dan zijn de keuzes niet goed