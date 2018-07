Musical Jozefschool in moedergebouw De Jozef

De Jozefschool maakte afgelopen dinsdag dankbaar gebruik van de faciliteiten van het Jozefgebouw om de jaarlijkse musical op te voeren. Leerlingen van de groep acht gingen dit keer met kamp en natuurlijk konden de hilarische stukjes en typisch Volendamse uitdrukkingen niet ontbreken.

Zo’n 150 kinderen zaten in de grote zaal van de Jozef te genieten van een mooi stukje acteerwerk, waarbij de perfecte kwaliteit van het geluid en de muziek natuurlijk goed doet aan het stuk. Terwijl de oudsten zich in het zweet werken op het podium, waren de kleintjes op het plein achter in de zon aan het spelen.