Muziekpresentaties op de basisscholen voor musical in PX

Al enkele jaren verzorgt Marjan Molenaar als vakdocent muziek voor het SKOV, op de basisscholen muzieklessen. Op allerlei instrumenten wordt les gegeven en de leerlingen die hier verder in willen gaan, kunnen zich opgeven voor de Masterclass.

Door Marjan Molenaar is nu weer een nieuw project opgezet. Alle leerlingen van de groepen 6 werken mee aan de musical “De Domste Dingen”. Maandagmiddag was er een muziekpresentatie in de gymzaal van de J.F. Kennedyschool. Er werd door de leerlingen verteld, toneel gespeeld, gezongen en op diverse instrumenten gespeeld.

Op zaterdag 8 juli wordt de musical door alle groepen 6 opgevoerd in PX en dan speelt ook het fanfarecorps mee.