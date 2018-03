Na zes jaar weer ijszeilen op de Gouwzee

Het was zondag een prachtig winters tafereeltje op de Gouwzee bij Monnickendam. Na 6 jaar konden de liefhebbers van ijszeilen hun hart weer ophalen. Er werd een ijszeilwedstrijd georganiseerd en de start was op het Hemmeland.

Het was er gezellig druk en de sfeer was uniek. Niet alleen waren er veel deelnemers aan het ijszeilen, ook veel belangstellenden kwamen even een kijkje nemen. Fraaie plaatjes konden van dit ijszeilen gemaakt worden, het zorgde voor een mooi Hollands tafereeltje, dat helaas niet al teveel meer voorkomt. Zo was er toch nog een beetje wintervermaak in onze contreien.