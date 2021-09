Rustgevende sfeer én de beste faciliteiten bij ‘Natuurlijk Chiropractie’

Nancy Schilder viert twintigjarig jubileum in bijzonder vak

In 2002 opende ze samen met haar partner haar eerste chiropractiepraktijk op het Zuideinde. Inmiddels viert Nancy Schilder haar twintigjarig jubileum in het bijzondere vakgebied. Ter ere van deze mooie mijlpaal worden haar cliënten aan de hand van leuke activiteiten, workshops, prijzen en cadeautjes in de watten gelegd. Na de recente verbouwing beschikt Nancy in hartje Volendam over een heus retraitecentrum. De ‘Natuurlijk Chiropractie’-praktijk is zo ingericht dat het een zeer prettige en rustgevende werking heeft op haar cliënten. Met het realiseren van haar droompraktijk is Nancy het levende bewijs dat een ernstige ziekte je niet hoeft hinderen in het leven: ,,Ik hoop dat ik in deze prachtige werkomgeving nog tot ver na mijn pensioengerechtigde leeftijd door kan gaan.”

Door Kevin Mooijer





,,Als zestienjarig meisje had ik enorm veel last van hoofdpijnaanvallen”, herinnert de Volendamse zich. ,,Een chiropractor in Alkmaar behandelde me hiervoor. Hij vroeg me wat ik van plan was te gaan studeren als ik klaar was met de middelbare school. Ik had wel interesse in fysiotherapie, maar daarin was relatief weinig werk te vinden. ‘Waarom ga je niet chiropractie studeren?’, vroeg hij. Het idee stond me wel aan, maar daarvoor zou ik voor een periode van vijf jaar naar Engeland moeten.” Nadat haar chiropractor haar wist te overtuigen, bezocht Nancy een open dag van de universiteit in Groot-Brittannië. ,,De universiteit bevond zich in een oud Engels klooster, met de bibliotheek in een nostalgische kerk. Dat zorgt natuurlijk voor een geweldige sfeer en uitstraling. Als je daar binnenstapt ben je gelijk verkocht.”

‘Het had compleet

verkeerd kunnen

aflopen, maar

gelukkig waren

we er op tijd bij’

Na het afronden van haar studie rondde Nancy in Heiloo nog een stagejaar af, waarna ze eindelijk zelf als chiropractor aan de slag kon gaan. ,,Samen met mijn toenmalige partner Mark Ott opende ik in 2002 mijn eerste praktijk op het Zuideinde in Volendam. Vijf jaar later kwam daar een tweede praktijk in Purmerend bij en weer vijf jaar later verhuisden we de Volendamse praktijk van het Zuideinde naar de Van Baarstraat, waar ik nu nog steeds zit.” In 2017 heeft Nancy om persoonlijke redenen afscheid genomen van de praktijk in Purmerend, waardoor ze zich sindsdien volledig op haar prachtige praktijk in Volendam kan richten.

Hoewel Nancy cliënten in alle leeftijdscategorieën ontvangt, is ze gespecialiseerd in het behandelen van baby’s. ,,Huilbaby’s, baby’s die niet slapen, reflux baby’s, kindjes met darmklachten: met speciale, milde technieken van het hoofdje tot de bekken kan ik ze allemaal behandelen. En met uiterst goede resultaten. Regelmatig heb ik hier in de praktijk te maken met heel blije ouders.” Volgens de Volendamse loopt Nederland wat chiropractie betreft achter op een hoop andere westerse landen. ,,Neem bijvoorbeeld de Verenigde Staten, daar zijn chiropractors gewoon in het ziekenhuis te vinden. Zoals het hoort. Een chiropractor is gespecialiseerd in wervelkolommen en andere gewrichten en het behandelen van stoornissen aan het bewegingsapparaat. Stoornissen in de rug kunnen veel lichamelijke en gezondheidsklachten veroorzaken en door het corrigeren van de rug kunnen klachten worden opgeheven. Chiropractie is een geneeswijze die ruim 110 jaar bestaat en onderhand wereldwijd wordt uitgeoefend.”

‘Nederland loopt wat

chiropractie betreft

achter op andere

westerse landen’

Een belangrijk onderdeel van ‘Natuurlijk Chiropractie’ is de iDXA-scan. ,,In samenwerking met een radioloog die onze scans controleert werken we op dagelijkse basis met deze professionele total-body-scanner. We hebben ontzettend veel risico’s kunnen voorkomen met deze scanner. Een tijdje terug kwam hier een vrouw die van de trap was gevallen. Door de huisarts werd ze doorverwezen naar de fysiotherapeut. Haar man wist dat wij over deze scanner beschikte en stond erop dat ze eerst een bezoekje aan onze praktijk bracht. We hebben een scan van haar rug gemaakt en ontdekten dat ze haar rug had gebroken. Het had compleet verkeerd kunnen aflopen, maar gelukkig waren we er op tijd bij.”

Het verhaal van Nancy is er één met pieken en dalen. ,,In 2010 ben ik ernstig ziek geweest. Als gevolg van een tumor in mijn hart heb ik meerdere herseninfarcten opgelopen. Ik balanceerde letterlijk op het randje van de dood. En vanwege mijn halfzijdige verlamming kon ik helemaal niets meer. Anderhalf jaar heb ik eruit gelegen.” Nancy besloot alles op alles te zetten om zo snel mogelijk haar geliefde werk weer te kunnen uitoefenen. ,,Langzaam maar zeker kwam de kracht terug in mijn hand terug, waardoor ik voorzichtig weer kon beginnen met behandelen. Met de juiste mindset kan je jezelf altijd terug in het leven knokken. Nu, tien jaar nadat ik weer rustig begon met chiropractie, heb ik mijn droompraktijk in het centrum van Volendam en vier ik mijn twintigjarig jubileum in het vak. Zolang je er vol voor gaat hoeft een ziekte je niet te hinderen in het bereiken van een ideale toekomst.”

Om haar twintigjarig jubileum in het chiropractie vak te vieren heeft Nancy een hoop leuks in petto voor haar cliënten. ,,Van interessante workshops tot prachtige prijzen en cadeautjes. De eerstvolgende festiviteit is de open dag op zaterdag 18 september van 10.00 tot 12.00 uur. Wil jij weten of je klachten uit je wervelkolom komen? Of heb je andere vragen? Wip dan even binnen!” Ga voor meer informatie naar www.natuurlijkchiropractie.nl