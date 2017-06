Nationale Buitenspeeldag ook in Edam-Volendam

Woensdag was de Nationale Buitenspeeldag. Ook door Sport-koepel zijn die middag activiteiten voor de jeugd ondernomen. Bij het Cruyff Court was een kraam waar Demy de Groot, Nina Machielsen en Wessel Blokzijl aan de kinderen gezonde smoothies uitdeelden.

Nina was hier namens de Diëtistenprakijk Health & Lifestyle, die nauw met de Sportkoepel samenwerkt om de kinderen te ondersteunen in hun weg naar een gezondere levensstijl. De Nationale Buitenspeeldag is opgezet om de kinderen te motiveren meer aan beweging te doen.

Op het Cruyff Court was een groot luchtspringkussen geplaatst en met de bolderkar van de Sportkoepel waren diverse spellen meegenomen. Hiermee konden de kinderen zich vermaken op het kunstgrasveld.