Natuurlijk aflopende oevers van vijvers in Boelenspark

Langs de oevers van de vaart tussen Edam en Volendam wordt in het Boelenspark nu een nieuwe beschoeiing aangebracht. Dat is eerder al gebeurd bij de sloot tegenover de Daliastraat. Ook de vijvers in het park worden onder handen genomen.

Hier zijn de verrotte beschoeiingen uit de grond gehesen en verwijderd. De oevers van de vijvers in het Boelenspark nabij de apparte-mentenflat Tulpenhof, zijn nu aflopend gemaakt. Het zorgt voor een natuurlijkere oever, zoals ook bij enkele andere vijvers is toegepast.

De eenden kunnen zo gemakkelijker de vijver of de wal bereiken. Een ander voordeel is dat er geen nieuwe beschoeiing aangebracht hoeft te worden.