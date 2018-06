Natuurpark een aanwinst voor Volendam

In de nieuwe woonwijk De Broeckgouw is het grote natuurpark een mooie aanwinst voor de recreatie. Wandelaars en fietsers kunnen er genieten van het fraaie uitzicht. Nu de zomer zich aankondigt komt er ook meer kleur en fleur in het park. Kinderen kunnen zich er vermaken op en bij de waterpartijen en zandspeelplaats, waarbij tijdens van takken wigwams gemaakt zijn. Op oude boomstammen kan geklommen worden en er zijn speelveldjes. Er ligt nabij de nieuwbouw van de wijk Keetzijde een fraai wandelpad, dat via poortjes van de hekken is te bereiken.