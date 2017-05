Natuurpark in Broeckgouw een aanwinst voor de gemeente



In de nieuwe woonwijk De Broeckgouw is een groot en fraai natuurpark aangelegd. De beplanting groeit al volop en er komt steeds meer kleur en fleur in dit park, waar men kan wandelen/fietsen. Koolzaad groeit er weelderig en langzaam aan kleurt het park geel.

Er zijn ook avontuurlijke elementen in het park aangebracht. Zo zijn er trapveldjes, er is een visvijver, een loopbrug met drijvende pontons, met een vlot kan men de brede vijver oversteken, er zijn klimattributen, etc. Kortom, de jeugd kan zich er prima vermaken.

Het natuurpark sluit mooi aan op het schoolplein van ’t Kofschip waar op het plein diverse sportveldjes zijn aangebracht. Het park vormt een mooie route en verbinding tussen de nieuwe woonwijk en de Zeedijk.